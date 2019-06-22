獨立黨前成員左右新英揆選舉

料有利約翰遜

脫歐旗手、曾先後任職倫敦市長及外相的約翰遜（Boris Johnson）和外相侯俊偉（Jeremy Hunt）在周四（20日）舉行的第5輪保守黨議員投票中勝出。保守黨競選總部今（周六）會在伯明罕舉行首場政見會，約翰遜和侯俊偉會發表簡短政見並回應提問。本月底到7月，共會進行16場政見會，7月9日兩人將進行電視辯論，英國全國16萬名保守黨基層黨員將在7月22日選出新黨魁、即下任首相，預計最終結果將在7月26日之前出爐。

約翰遜是脫歐強硬派，稱不管是否達成協議，英國都要在10月31日前脫歐。侯俊偉態度相對溫和，雖不排除無協議脫歐，但同時表示絕不是第一選擇，並不排除向歐盟提出延長期限的可能性。

保守黨最新估計約有16萬人投票，佔全國選民人數約0.34%，在野工黨批評政府領袖應該由整體選民選出，促立即舉行大選。《獨立報》報道，分析顯示過去一年有多達3.5萬人加入保守黨，當中很多都是鼓吹脫歐的前英國獨立黨的支持者，估計有59%人在上月的歐洲議會選舉中投票給英國獨立黨創辦人法拉奇成立的脫歐黨，他們將主宰誰可入主唐寧街10號。

（獨立報）