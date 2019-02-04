格魯吉亞爆示威抗俄議員到訪 警催淚彈橡膠子彈驅散 240傷

總統稱俄間諜策動 俄斥「反俄挑釁」

格魯吉亞國會當日舉行東正教議會大會（IAO），與會者包括多名東正教國家的國會議員，俄羅斯國會議員加夫里洛夫（Sergei Gavrilov）亦獲邀出席，並獲邀主持會議。他在主席位以俄語發言，引起以親西方議員為主的國會議員不滿，要求俄羅斯代表團離場。加夫里洛夫向俄羅斯傳媒稱，有格魯吉亞反對派走上講台抗議，又用水潑向他。

俄語致辭惹不滿 親西方議員促離場

議會外亦有大批示威者聞訊趕至，反對派「歐洲格魯吉亞黨」聲稱示威是「普通人民自發」，領袖烏古拉瓦（Gigi Ugulava）表示，示威者要求提早大選、國會議長和內政部長下台，聲稱會以和平示威表達訴求。不過，部分示威者企圖衝破警方防線，奪取盾牌和裝甲，又企圖闖入國會。踏入午夜後，警察開始驅散示威者，包括發射橡膠子彈和施放催淚彈，示威者亦開始衝擊國會大樓，有人搶走警員的盾牌和防暴裝備，亦有示威者流血。人權監察組織斥當局對非暴力示威者施放催淚彈和發射橡膠子彈的做法「違反人權」。

格魯吉亞1991年脫離蘇聯獨立，南奧塞梯和阿布哈茲兩個地區鬧分離運動。2008年8月，格魯吉亞試圖重奪南奧塞梯，俄軍入侵，將格軍趕離地區，兩國關係此後一直緊張，格魯吉亞反俄情緒高漲。格魯吉亞總統祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）周四批評俄羅斯是敵人及佔領者，其「第五縱隊」（意指間諜）在背後策劃衝擊行動。克里姆林宮發言人昨斥事件是「反俄挑釁」，稱深切關注事件，因為不少俄羅斯遊客赴格魯吉亞旅遊。俄國外交部質疑格魯吉亞的反對派組織示威，企圖阻止兩國關係改善。

（綜合報道）