貿戰拖累經濟 韓兩換經濟高官

調動疑為問責

青瓦台昨（21日）宣布，公正交易委員會委員長金尚祖（Kim Sang-jo）接替金秀顯，獲委為青瓦台政策室室長；企劃財政部第一次官李昊昇（Lee Ho-seung）調升經濟首席秘書，接替尹琮源。金秀顯和尹琮源分別於去年11月和去年6月獲任命，均在職不到一年。青瓦台表示，李昊昇在企劃財政部專責環球經濟等，期望他能解決對外經濟低迷的問題。首爾大學經濟系博士金尚祖常與民間團體和學界接觸，掌握民生經濟情况。

市場對新任命冷淡

路透社報道，韓國市場對新任命反應冷淡。SK證券研究主管崔碩元（Choi Seok-won）說：「今天的任命似乎着重加快實施政策，而非改變政策。」輿論又指出，金尚祖當官前雖有「財閥狙擊手」之譽，但在公正交易委員會任職時並未能推出打擊大企業不當行為的政策。

文在寅執政3年，試圖藉創造就業機會，為中產、中小企業增加收入等措施來支持內需，可是成果不彰，經濟增長和就業等指標均不理想。這倚重出口的亞洲第四大經濟體又受環球經濟放緩和中美貿易戰影響，出口連跌7個月。

出入口商反映，現已感受到中美貿易摩擦牽連韓國製品出口的影響。國稅廳昨稱，6月1日至20日出口較去年同期減少10％，對中國出口減少20.9％，專家推測下半年有惡化之虞。經合組織5月底下調韓國今年經濟增長預測至2.4%，較去年11月預期低0.4個百分點。

（綜合報道）