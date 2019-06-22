美禁民航飛霍爾木茲海峽空域

多家公司跟隨

FAA指當日無人機被擊落時，最接近事發地點的民航機距離只有約83公里，而該區當有不少航班經過。聯合航空在FAA發出通知前，已暫停新澤西州紐瓦克機場來往印度孟買的航班。其他國家航空公司亦有參考，例如英國航空稱會遵從FAA的指示、荷蘭皇家航空（KLM）稱客機不再飛過霍爾木茲海峽、澳航亦調整飛過中東的客機飛行路線。德國漢莎航空稱會避免飛過部分伊朗空域，但會繼續提供前往德黑蘭的航班。馬來西亞航空亦宣布來往倫敦與沙特阿拉伯城市吉達和麥地那的航班，都會繞過霍爾木茲海峽。

美國傳媒指今次是FAA第2次在緊急指令表明，伊朗的武器有可能錯誤擊中民航客機。2014年烏克蘭東部爆發衝突期間，馬航MH17客機被擊落，事件反映民航機在衝突地區空域飛過有安全隱憂。美國軍艦亦在1988年錯誤擊落1架伊朗航空客機，造成290人死亡。

為航空公司提供情報的機構Opsgroup指出，民航客機在伊朗南部有確實被擊落的威脅。該機構稱，伊朗擊落美軍無人機的武器，跟擊落MH17客機的俄羅斯山毛櫸導彈系統可比擬。

（路透社/衛報）