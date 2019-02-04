攻伊朗前10分鐘 特朗普叫停 稱行動可致150死 與被擊落無人機不對等

特朗普昨晨（香港時間周五晚9時許）在Twitter發文，在原定報復伊朗的軍事行動前10分鐘，喊停了攻擊，原因是行動會奪去150條人命，報復跟擊落無人機不對等。他說：「我並不着急。」他又稱，針對伊朗的制裁正收效，重申不容伊朗擁有核武。

《紐時》周四晚引述多名知情高官消息報道，指美國國安高官與國會領袖在白宮討論後，原定最遲美國時間周四晚上7時、伊朗清晨時分，攻擊伊朗以報復對方蓄意擊落美國無人機，但在千鈞一髮之際突然按兵不動。一名華府高官說，當時美國戰機已起飛，軍艦已就位，但沒有發射任何武器便蟄伏下來，「起碼暫時」。報道強調不清楚行動叫停是純粹特朗普改變主意，抑或因為後勤、策略而改變。

紐時：美不肯定有否侵犯伊領空

路透社昨引述匿名伊朗官員稱，周四晚曾收到阿曼傳達的特朗普的開戰警告，特朗普與此同時表示反對戰爭，想和伊朗談。不過伊朗昨否認報道。

特朗普為何叫停襲擊備受猜測。《紐時》昨引述一名官員稱，美國政府內部對無人機是否有侵犯伊朗領空成疑，這亦是特朗普叫停行動的原因。因為在國際法下，美國若攻擊伊朗會被視為戰爭行為。

《紐時》引述官員稱，事發後，伊朗很快便公布了無人機的GPS，反觀美國中央司令部要較遲才公布，而且公開的影像更錯誤標示無人機的飛行路線，亦增加疑團。一名國防部官員指出，未能提供堅實證據證明無人機位置，會令美國陷於孤立。美國無人機周四被擊落，沒有歐洲盟友出來支持美國，加劇美國憂慮，擔心一旦攻擊伊朗引發戰爭，屆時只有沙特、阿聯酋及以色列會支持。

《新聞周刊》引述國防部官員說，其一原定攻擊目標是S-125 Neva/Pechora地對空導彈系統，即美國認為擊落美軍無人機的系統。彭博社引述兩政府官員說，原擬攻擊涉及發射導彈擊落該無人機的3處基建，但特朗普基於「一些新情報」改變想法。

國防部警告風險

特朗普的國安顧問對是否出兵意見分歧。《紐時》引述一些高官透露，國務卿蓬佩奧、國家安全顧問博爾頓、中央情報局局長哈斯佩爾主張出兵；但國防部警告，動武會置駐中東美軍更大危險。

特朗普周四在白宮接待加拿大總理杜魯多，被記者問及會否向伊朗報復時說：「你們快會知道。」

他重申伊朗「犯了大錯」，但同時又表示，擊落無人機跟載人戰機或客機的嚴重性大不相同，認為是伊朗有官員「弄錯了」：「很難相信是蓄意的。」

據美國講法，伊朗於格林威治時間周三23時35分（香港時間周四早上7時35分），用地對空系統擊落了一架在霍爾木茲海峽國際空域飛行RQ-4「全球鷹」美軍無人偵察機，形容為「無故攻擊」。伊朗則指該機犯境，因此使用其自行研製的「三月三日」（3rd Khordad）空防系統將之擊落。

伊朗稱握證據 證美說謊

伊朗外長扎里夫昨強調不想打仗，但批評美國謊稱無人機是在公海上空被擊落。他在網帖上稱，該無人機以「隱形模式」由阿聯酋起飛，清晨4時05分，闖入距伊朗海岸34公里的領空被擊，現已在領海打撈了部分殘骸。將交給聯合國，證明美國說謊。

（綜合報道）