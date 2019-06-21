紐約州通過「最環保法案」 2050年達碳中和

紐約州參議院和眾議院先後在周二及周四通過的「氣候領導及社會保障法案」定下目標，2030年碳排放要減少40%，到2040年電力供應只可由零碳排放的能源包括太陽能和風力發電。到2050年，紐約州的溫室氣體排放要較1990年的水平減少85%，另外15%的碳排放則以補償方式如再植林消除，以達到碳中和的效用。

商界憂惡果 智庫：可創造職位

紐約州長科莫稱，希望當地有全美國最嚴格環境法例。紐約州商業理事會質疑政策會打擊就業，零排放亦屬不切實際的目標。不過智庫Demos今年3月發表報告指法案可創造及維持15萬個就業職位。

另一邊廂，特朗普政府周三（19日）敲定將設定減排目標的權力下放州政府。奧巴馬政府的「潔淨能源計劃」要求各州在發電廠排放要達到減排目標，以達到美國能源業2030年較2005年水平相比減排32%。環保局改為推出「可負擔清潔能源規定」（ACE），局長惠勒周三敲定最終方案，放權予州政府自行決定減排目標，令一些親特朗普的產煤州生產掣肘減少。

民主黨的眾議院議長佩洛西批評此舉是向污染者送禮，法案預計會受到民主黨掌控的州份提出法律挑戰。

（路透社/法新社/Vox）