設「互助團體」誘拐婦女 要脅當性奴 美邪教首腦面臨囚終身

成員皆女性 包括明星知名人士

58歲的拉尼爾去年在墨西哥被美國聯邦調查局（FBI）人員拘捕。控方在庭上指出被招攬加入組織的女性如何被人把拉尼爾名稱縮寫刻在她們身上，及如何強迫她們跟被告性交。組織還要她們交出「黑材料」如不雅照，警告她們不服從，黑材料就會公開。該組織聲稱要建立更美好的世界，成員包括荷李活明星和社會知名人士，全部都是女性。

有組織前成員供稱，每年8月，她們要到紐約付出2000美元（約1.56萬港元），慶祝拉尼爾生日。一名女子供稱，她踏入18歲、被拉尼爾奪去初夜前，曾被人悉心照料數星期，她又表示曾因為體重上升及要求見一名拉尼爾以外的男子，被困睡房兩年。

受害者身體刻教主名 禁錮睡房兩年

拉尼爾透過代表律師辯稱，相關女性與他性交是經雙方同意，沒有被迫，但8男4女陪審團不同意，最終裁定拉尼爾全部罪名成立，將於9月25日判刑。法院外聽到判決的前成員都鼓掌歡迎裁決。案中另一名被告、《超人前傳》女星艾莉森麥克今年4月被判勒索、販賣性奴罪成，她承認用輔導小組為名招募性奴。法院將於9月判刑，她就兩項罪名分別面臨入獄最多20年。其他涉案被告亦在早前被判罪成，有待稍後判刑。

（BBC）