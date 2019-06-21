印度大旱 第6大城市乾塘 水利基建不足 氣候反常加劇災情

欽奈制水 學校餐廳暫關

根據2011年人口普查，位於東部的欽奈人口為460萬。面對水源短缺，多間學校及餐廳等被迫暫時關閉，亦有企業要求員工在家工作以節省用水。當地政府利用水罐車，從鄰近地區直接運載食水到欽奈。有醫院坦言，目前靠市政府一周兩次的輸水，勉強能應付病房及門診廁所的用水需求，但情况令人憂慮，當地居民亦表示取到的水只夠用於飲用和煮食，不能洗衣或洗澡，引起衛生隱憂。

有酒店業者為了維持業務，每天支付6000印度盧比（約674港元）聘請私人水罐車，直接從水源充足的地區運水到酒店，惟當地對水的需求過高，即使是私人水罐車亦無法確保能按時供應食水。近82萬貧民窟居民更無法負擔有關費用，每個家庭每天只能獲取約30至40公升用水，他們唯有走到火車站及購物中心尋找可用的廁所及食水。相比之下，美國家庭每日用水量超過1135公升。

全國數百村莊人去樓空

雖然印度過去不時出現乾旱，但今年在厄爾尼諾現象增強及氣候變化的影響下，印度全國出現嚴重熱浪，加劇旱災問題。數以百計村莊人去樓空，人們湧到附近地區尋找水源，西北部拉賈斯坦邦（Rajasthan）有城市的氣溫達50℃，成為全球最熱。有專家指欽奈的城市發展未有完善規劃，破壞周邊濕地，加上沒有中水重用或雨水回收系統，多年來只耗用地下水，隨着今年季候風延遲，降雨量不足而令地下水位下降，造成水源短缺。

欽奈高等法院周二（18日）批評泰米爾那都邦（Tamil Nadu）政府未有積極採取行動，只靜待季候風到來。邦政府首長帕蘭尼司瓦米（Edappadi Palaniswami）則批評媒體誇大缺水情况，呼籲民眾靜心等待雨季。

水源短缺向來是印度的一大問題，官方智庫「NITI Aayog」去年曾發表報告，指印度正面臨史上最嚴峻的水資源危機，有多達6億人每天憂慮無水可用，每年更有20萬人因缺乏乾淨食水而死亡。剛展開第二個任期的印度總理莫迪近日已強調將保護水資源及確保人人有可飲用食水為政府首要任務。

（衛報 / CNN）