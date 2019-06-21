喜馬拉雅山脈融冰快一倍 冰川縮1/4

危及10億人水源

美國哥倫比亞大學為首的科學家分析了42張美國間諜衛星1970年代所拍攝的喜馬拉雅山脈圖片，並將其轉化成3D地圖，追蹤當地650個冰川在近40年間的轉變。研究發現，在1975年至2000年間，冰川表面平均每年下降22厘米，惟2000年後卻大幅增加至43厘米，相等於每年流失近80億公噸的冰，足以填滿320萬個奧運標準泳池。

氣候變化是主因

研究範圍橫跨2000公里，涉及多個複雜氣候，惟不同地區的冰川均以相似的速度萎縮。研究指出，雖然天氣變化及空氣污染亦能加劇冰川融化，但這些因素只影響局部地區，相信氣候變化才是主因。根據該地區的資料，2000年至2016年的氣溫較1975年至2000年平均上升了1℃，升溫與融冰量的變化一致。

參與研究的哥倫比亞大學教授謝弗（Joerg Schaefer）形容事態「毁滅性」，認為減少溫室氣體排放將會是未來20年的挑戰。冰川融化在短期內或會導致洪水氾濫，惟長遠將令乾旱期依賴冰川水的居民面臨困境。

研究報告周三（19日）刊於《科學進展》（Science Advances）期刊。

（衛報 / BBC）