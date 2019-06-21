「武裝攻擊」無傷亡 美軍回應待斟酌

油輪遇襲未符自衛條件

美國可否視油輪遇襲為觸發行使自衛權的「武裝攻擊」？迪克斯指出，國際法庭（ICJ）曾裁定，「武裝攻擊」只包括「最嚴重形式的動武」，使用水雷造成破壞但未有擊沉商船，沒人喪生，並不適用。但她指出，1987年兩伊戰爭期間，美國為11艘科威特油輪易幟，提供海軍護航，仍有一艘油輪在科威特水域被導彈擊中；華府認定伊朗要為負責，隨即摧毁兩個伊朗鑽油台報復。數月後，美軍一艘驅逐艦遭水雷受創，隨即又向另外兩個伊朗鑽油台空襲報復。

兩伊戰爭期間美軍照出手

伊朗隨即入稟ICJ，後者裁定導彈和水雷即使是伊朗所為，亦不足以上升到「武裝攻擊」的地步，但時任國務院法律顧問塔夫脫2004撰文反駁，反對攻擊需要去到特定程度才算是「武裝攻擊」，強調「如果美國受到另一國軍事人員的可致命武力攻擊，它（美國）保留受聯合國憲章保障的保衛自己及其公民的固有權利」。

不過兩艘遇襲油輪來自日本和挪威，並不直接跟美國有關。ICJ的觀點是受害國必須宣布在武裝攻擊中受害，同時要求美國給予軍事援助，華府才可以集體自衛原則介入。

那麼伊朗擊落美軍無人機呢？迪克斯指如果美國仍沿用塔夫脫的法律觀點，美國可以爭論這攻擊可觸發其自衛權，但在無人傷亡下，美國必須要保證其回應是必須而且合乎比例。2012年，伊朗也曾在國際空域攻擊美軍無人機未果，華府未有軍事回應，顯示華府對這是否觸發自衛權可以更為謹慎。她補充指，美國也可以按未公開的情報指控伊朗有武裝攻擊的即時威脅，仍需要可說服人的證據。

（Lawfare）