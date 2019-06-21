蓬佩奧稱伊朗與蓋達有聯繫

美軍繞過國會動武有先例

《紐約時報》周三引述民主黨眾議員斯洛特金（Elissa Slotkin）指，蓬佩奧跟國務院及國防部官員向參眾兩院全體議員的機密簡報時，曾「討論伊朗和蓋達的關係」。曾任中情局分析師和駐伊拉克國防部官員的斯洛特金形容，蓬佩奧在公開或私下都談到這兩者的關係，同時拒絕回答是否有可能動用2001年授權的問題，令她擔心華府會以伊朗和蓋達關係為由動用該授權。Politico周二亦引述了斯洛特金等人及華府高官消息，稱特朗普政府有意動用2001年授權來向伊朗動武。

斯洛特金直言，任何國安官員都應抱懷疑目光看待有關伊朗和蓋達關係的說法。《紐時》稱，這說法最令人懷疑之處在於伊朗是什葉派為主，但蓋達是立場較強硬的遜尼派組織，不少成員甚至視什葉派為叛教，雙方更在不少地區衝突上互相對立（例如敘利亞戰爭）。

現任及前任華府官員亦指，即使伊朗和蓋達在某些事情上有關係，也只是湊巧合作，遠遠不算是真正的結盟，而且亦無證據顯示伊朗容許蓋達成員在境內策劃針對美國的攻擊或收留大量蓋達成員。

民主黨控制的眾議院周三通過帶有針對性修訂的撥款法案，該修訂明示中止2001年的授權，容許國會另外重新審批新的授權。

民主黨人想以此警告特朗普不得繞過國會動武，但法案預計不可能獲共和黨控制的參議院批准，故仍難阻止特朗普政府動用2001年授權。

（紐約時報/Politico/路透社）