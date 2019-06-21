伊朗擊落美軍無人機 特朗普信無意 局勢一度升溫 油價飈6%

革命衛隊在網頁稱，美軍無人機飛進南部霍爾木茲甘省的考穆巴拉克（Kouhmobarak）區附近的伊朗空域時他們將之擊落。革命衛隊又表示美方關閉了該架無人機的識別設備及完全秘密地飛行，做法違反航空法規定。最高國家安全委員會主席沙姆哈尼（Ali Shamkhani）稱：「國家空域是我們的紅線，伊朗會一直對任何侵犯的國家作強硬回應。」

伊指美犯境 美稱屬國際空域

革命衛隊指揮官薩拉米指擊落無人機已對伊朗主要敵人傳達明確信息：「我們表明並不希望發生戰爭，但準備好應對回應任何戰爭宣言。」伊朗國會的國家安全和外交政策委員會主席建議政府向聯合國投訴，指控美國無人機入侵國家領土。

伊朗一方聲稱被擊落的是「RQ-4全球鷹」無人機。不過美國指被擊落的是「MQ-4C人魚海神」無人機，並指被擊落地點位於霍爾木茲海峽的國際空域；美軍中央司令部發言人稱美軍所有飛機都在國際空域。路透社引述美方消息稱，美國海軍派員到搜索無人機殘骸，指殘骸所在地點是國際水域。

美國又指控上周伊朗亦發射導彈，攻擊美方本月13日接報阿曼灣有兩艘油輪遇襲而派出調查的另一架無人機。

另外，沙特阿拉伯西南部吉贊省周三（19日）有設施遇襲，負責打擊親伊朗也門胡塞武裝的沙特聯軍的發言人表示，有炮彈擊中當地一個海水化淡廠，不過後來胡塞武裝表示他們發射導彈攻擊吉贊省一個發電站。

美國白宮指總統特朗普已獲知會兩宗事件。昨日特朗普在Twitter譴責伊朗擊落無人機一事：「伊朗犯下非常嚴重錯誤！」白宮宣布，美國國家安全顧問周日將赴以色列跟以色列總理內塔尼亞胡見面。博爾頓向來主張強硬對付伊朗。 民主黨籍的眾議院議長佩洛西周四形容事態危險，美國要強力保護利益，但認為不能妄動。

英法德籲緩緊張 普京警告災難

美伊關係因為美國退出伊朗核協議並重啟制裁而緊張。美國派航母戰鬥群及轟炸機等到中東地區，本周再增兵1000。美國更指摘一個月內2宗油輪遇襲是伊朗所為，令中東局勢更加繃緊。英法德3國外長為挽救核協議，周三表示會更努力緩解與伊朗的緊張關係。法國外長勒德里昂稱：「現在有仍有時間，我們希望各方都保持冷靜……但所餘時間不多。」德國外長馬斯亦承認不能排除波斯灣地區可能爆發戰爭。

支持伊朗的俄羅斯總統普京周四表示，美國任何針對伊朗的軍事行動將會為中東地區帶來災難。

（法新社/路透社/衛報）