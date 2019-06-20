加國擴建輸油管 威脅西岸殺人鯨

勢打擊杜魯多選情

杜魯多表示政府透過輸油管收到的所有收益，將會用於投資潔淨能源，他說：「我們需要金錢以支援創新及過渡至更環保的經濟。」加拿大政府早於2016年以「國家利益」為由，批准能源巨擘Kinder Morgan實行此項目，惟去年8月遭聯邦法院推翻，政府隨後斥資45億加元（約263億港元）收購項目。

現有的跨山輸油管在1953年起啟用，當局估計擴建後的輸油管將能每天輸送89萬桶石油到太平洋沿岸地區，然後運往亞洲或其他新市場。加拿大為全球第五大的石油及天然氣生產國，目前大部分石油均以折扣價出售予美國，政府期望藉今次計劃減輕對美國市場的依賴，提升本地生產量及石油價格。惟原住民及環保組織均憂慮，溫哥華碼頭的運輸量增加或對西岸殺人鯨構成威脅，誓言會加強示威及法律挑戰。

對於主打環保政策的杜魯多而言，今次計劃的主要反對者正是其原本的支持者，惟未能建立輸油管將打擊油業這個主要行業，有利其主要競爭對手、保守黨黨魁希爾，令他陷入兩難局面。

（法新社／BBC）