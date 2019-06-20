選戰在即 埃爾多安企硬為箍票

分析：無牌可打難久撐抗美

美國的中東評論網站Al-Monitor分析指出，埃爾多安政府顯然沒想到會在伊斯坦布爾市長重選前收到華府的最後通牒，從安卡拉要待收到沙納漢致函後6日才有反應可見，土耳其是有多震驚。儘管埃爾多安仍然口硬，但伊斯坦布爾文化大學教授科尼（Hasan Koni）向新華社稱：「土耳其只是虛張聲勢，安卡拉很可能會在地方選舉後提出華府可以接受的解決方案，例如接收S-400，但保持不讓它們運作。」Al-Monitor認為，埃爾多安和特朗普下周G20峰會預期將會面，或是解決爭端的最後機會。

隨着土耳其經濟衰退加劇，埃爾多安本來就陷於巨大壓力。彭博社昨日報道，華府已準備了3套制裁土耳其的方案，其中一套更是瞄準土耳其本已脆弱的經濟。在無牌可打下，埃爾多安能撐多久也是疑問——去年華府施壓安卡拉要求釋放美國牧師布倫森時，埃爾多安一度也很口硬，但最終還是不得不放人。