俄對土耳其售武 一石二鳥 挑撥美土關係 損害北約團結

明報記者

這次爭議緣於身為北約成員國的土耳其2017年跟俄方達成協議，購入S-400防空系統。俄羅斯是北約的主要假想敵，土耳其的決定引起美國強烈不滿，尤其是土方有份參與和採購其最新世代空軍主力的F-35戰機，令華府擔心俄方可藉S-400偵測功能取得有關F-35的機密數據，尤其是後者的隱形技術特點和潛在弱點，造成國安隱患。

美阻S-400與F-35共存

隨着特朗普政府今年起加強施壓，美國和土耳其的關係更陷低潮，土耳其堅拒棄單，甚至提出要引入俄方更先進的S-500系統。美國署理防長沙納漢本月初向土耳其防長阿卡爾致函，警告安卡拉必須在7月31日前取消S-400訂單，否則會禁止土方再參與F-35項目和獲交付已訂購的F-35戰機，同時警告此舉會「妨礙該國加強或維持跟美國及跟北約的合作能力」。此舉被視為華府對土耳其的最後通牒，引起土國政壇震撼。埃爾多安數日後才回應稱，土俄的S-400訂單已落實，系統下月會交付，令兩國關係繼續緊張。

土耳其是北約第二大軍事力量，也是美軍應對中東戰場的重要門戶，但這場圍繞S-400的爭議，卻令兩國輿論重燃土耳其應否留在北約的爭論。不過華府暫未有踢土國出北約的打算，北約新任歐洲盟軍最高司令沃特斯（Tod Wolters）在周二發表的路透社訪問上重申，「不會共置這兩項資產，S-400（系統）和F-35（戰機）」，但指沙納漢和阿卡爾保持密切對話，又指二人有機會在下周北約防長會議上會面。但沙納漢剛辭任後，暫未知新任署理防長埃斯珀會否繼續會面。

土國智庫伊斯坦堡政策中心研究員沃爾德曼（Simon Waldman）投書阿聯酋《國民報》，直指機制上土耳其很難真的被踢出北約，但如果安卡拉真的接收S-400，肯定會面臨北約內部體制的逐漸孤立，這某程度現已出現——據報上月土國官員未獲邀請出席北約的空防及情報重要會議。他形容屆時美國及其他北約成員將慢慢減輕對土耳其基地的依賴，將部署轉移到其他國家如希臘和約旦等，亦不會再認真考慮土耳其的戰略利益，令土耳其的北約成員身分名存實亡。

印度成俄另一拉攏目標

這場爭議卻有一個明顯贏家——俄羅斯。研究俄羅斯核戰略的學者卡波特（Adam Cabot）質疑，這是俄羅斯「混合戰」的一部分，利用S-400系統出售挑撥土耳其和美國的關係，不費一兵一卒即令北約陷入巨大爭端。美國駐北約大使哈欽森批評，俄羅斯試圖持續找辦法擾亂和削弱北約同盟。俄羅斯目前還打算向印度出售S-400系統，同樣令近年為了印太戰略極力拉攏新德里的美國大為緊張，一再警告印度不要接納，隨時成為美印關係的爭拗點。土耳其不是唯一想購入S-400的美國盟友，CNBC去年指沙特阿拉伯、卡塔爾和埃及等都曾商討相關事宜，《耶路撒冷郵報》評論警告，這套俄製防空系統有潛力打亂華府在中東的傳統盟友體系。