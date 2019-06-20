特朗普誓師爭連任 吹噓政績彈舊調

競選口號「維持美國偉大」

在奧蘭多（Orlando）兩萬人集會現場，特朗普向戴着印有「使美國再次偉大」字樣紅色棒球帽，歡呼「美國」、「多4年」的支持者，吹噓其治下的經濟增長、減稅、創造職位、促進製造業、加薪等，作為爭取連任理據。他又稱明年底前建成美墨邊境圍牆，矢言為草根爭取，揚言會治好癌症、愛滋病及送人上火星。他說：「我們實現過一次，我們還將再實現一次，今趟我們要完成工作。所以我今晚在你們跟前正式展開競逐第二個美國總統任期的選舉活動。只要你們支持這支團隊，我們的將來就前所未見地愈來愈光明放亮。」

與上屆差不多，特朗普嘲笑民主黨為「憤怒左翼暴民」的頭領，甚至再次攻擊上屆對手希拉里，並針對他口中的「獵巫」通俄門調查，宣稱2020年大選是對那些「試圖破壞我們偉大民主、損害你們的『非美國人』行為的判決」。他還繼續抨擊傳媒「假新聞」、中國佔美國貿易便宜，及抹黑非法移民，誇大他們的數目和犯罪、搶飯碗等威脅。特朗普周一發網帖及出發往佛州前表示，當局擬下周起遣返「數以百萬計非法外國人」。

場內2萬人歡呼 場外反對者示威

2016年「政壇初哥」特朗普擊敗「政治老手」希拉里，可是上任以來普遍民調皆顯示其支持度從未突破50％。反特者大有人在，周二集會場外聚集支持性少眾、移民、環保、多邊主義等的示威者。特朗普一大票源農民雖未有放棄特朗普的迹象，但顯然不滿其貿易政策。彭博社指出，美國農業受貿易戰衝擊，2018年農戶收入減少16％至630億美元，僅及2013年的一半；去年中西部6州的農民破產個案增加了30％。

此外，他未完全兌現上屆競選承諾，像美墨圍牆未建成、奧巴馬醫保沒完全撤銷、國家基建依然老舊、經濟縱有增長卻仍有許多人感財政壓力。

民調：佛州支持度遜拜登桑德斯

周二發表的美國昆尼皮亞克大學民調顯示，倘民主黨的拜登跟特朗普在佛州對決，兩人得票將為50％對41％；如由民主黨參議員桑德斯對特朗普，結果是48％比42％。不過，特朗普向來不信民調，多個傳媒報道，其競選團隊最近便一再解僱自己的民調人員。特朗普亦有堅實支持者，參加周二集會的67歲戴恩斯說：「我希望大家不要去理他的人品，只需看他做了什麼。」

另外，民主黨20名角逐黨內總統提名者，將於下周三起兩晚在佛州邁亞密舉行首場初選辯論。

（紐約時報/華爾街日報/法新社/CNN）