家暴醜聞影響 美署理防長辭職

《今日美國報》周二報道，FBI正調查一宗沙納漢（Patrick Shanahan）2010年與前妻互相指控襲擊的事。《華盛頓郵報》亦刊登一篇沙納漢的訪問，談到2011年其當時17歲的兒子用棒球棍擊打母親導致頭顱骨裂，不省人事躺臥血泊。

鷹派接班人關注中國強軍

56歲的沙納漢在聲明中表示，他不繼續提名確認程序，並將辭去國防部副部長一職，是為了避免其3個孩子再度經歷「我們家庭生活痛苦的一章」，以及「再翻開我們多年來致力癒合的傷口」。

特朗普表示，他沒有要求沙納漢退出提名確認程序，又說日前才聽到有關沙納漢家暴的事。他同時宣布委任陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）取代沙納漢任署理國防部長。BBC引述軍事分析家稱，埃斯珀是國務卿蓬佩奧在西點軍校的同學，可能與蓬佩奧和白宮國家安全顧問博爾頓這兩名鷹派高官一樣立場強硬。

埃斯珀4月接受路透社訪問時稱，對比國防部要到去年才在《國家防衛戰略》報告提出跟中俄的競爭重要度凌駕反恐，自己早在1990年代起已非常關注北京軍力加強的問題。他說：「我們也許有點太遲——我們遲了——去認知我們跟中國處於戰略競爭。」

（綜合報道）