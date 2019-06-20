北極凍土提早70年融化 科學家震驚 專家：地球氣候5000年來最暖

阿拉斯加大學費爾班克斯分校（University of Alaska Fairbanks）的團隊在2003年至2016年間，多次到加拿大北極圈3個偏遠位置考察，包括一個距離人類聚居地逾300公里、現已廢棄的冷戰時期雷達站。上周一（10日）刊登於《地球物理研究通訊》雜誌的研究報告指出，3個考察地點的永久凍土融化率均較1979年至2000年間高出逾150%，其中最受影響的地區莫爾德貝（Mould Bay）更高出240%。

融化率增速逾一倍

永久凍土指土壤溫度連續兩年或以上保持在0℃或以下的平原，地面一般沒有植被，但考察團隊表示，他們在2016年的考察發現3個位置的植被生長蓬勃，而且出現一個個熱喀斯特地形（thermokarst），即因永久凍土融化而凹陷的土地，莫爾德貝更出現90厘米深的下陷，打破科學家原本估計在2090年才出現的融化程度。這些熱喀斯特地形有足夠的融冰水聚集，即會形成湖泊。考察團隊坦言對比起他們十多年前初次考察，目前已難以辨認出原始的北極地形。

釋溫室氣體 惡性循環

他們認為，過往多個異常炎熱的夏天，已迅速破壞這些凍結數千年的巨型冰塊表層，尤其永久凍土地帶只有極少土壤或植被協助調節溫度變化的影響。報告的共同作者法夸爾森（Louise Farquharson）形容今次發現是「不祥之兆」，指有關現象很可能正影響更廣泛的地區，他們將進一步調查。

永久凍土融化會釋出甲烷及二氧化碳等溫室氣體，科學家原本預料，隨着永久凍土以緩慢速度融化，溫室氣體能以固定速率釋放到大氣中，惟上月英國《自然》期刊一份報告指出，北極永久凍土的融化速度較預期快，因此恐釋放出較目前規模多兩倍的溫室氣體，加劇全球暖化速度。目前科學家估計，永久凍土蘊藏約1.5萬億公噸的碳，相等於大氣中的兩倍。去年美國地質調查局的調查亦指出，極地及永久凍土下存有逾165萬公噸的水銀，這些地區永久凍土融化，或會釋出水銀危害生態。

各國政府於周一起，在德國波恩舉行為期11日的聯合國氣候變化大會。綠色和平執行董事摩根（Jennifer Morgan）表示，今次的報告強調減排的必要性，又指永久凍土融化是氣候崩潰的臨界點之一，促請各界盡快推行經濟脫碳。

（路透社/CNN/BBC）