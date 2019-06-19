科技新知：防司機分心系統 惹私隱關注

《華爾街日報》報道，司機分心導致有人死亡的比率，自2012年起沒有明顯改變，但有道路安全及保險團體指出，現實個案相信較官方數字多，因為很多司機都拒絕承認事發時正使用智能裝置。有車廠過去為汽車加入娛樂系統，讓司機把手機連接到系統，原意是更方便司機通電話，減少分心，惟有分析指很多情况下那反而是引起車禍的原因，當中涉及軟件故障、車廂內置螢幕難以使用等。

加入眼球追蹤裝置 觀察司機視線

為應對分心導致車禍的問題，車廠陸續研發不同解決方案。例如瑞典富豪汽車（Volvo），會在未來數年推出的汽車加入眼球追蹤裝置，系統鏡頭會追蹤司機視線，若發現視線離開路面太長，就會發出警告，甚至主動限速。日本富士汽車（Subaru，俗稱「掃把佬」）去年為Forester Crossover車款安裝司機監控系統，當司機合上眼睛或長時間沒專注路面，就會發出聲響；富士明年打算將系統加裝到另外兩個新車款。寶馬（BMW）亦有為部分車款安裝眼球追蹤系統。平治和日產汽車則採用監察軟件，從汽車的轉向模式、汽車偏離行車線的頻密程度，來判斷司機是否疲勞或分心。歐盟今年較早時亦提出草案，要求車廠2022年起加裝令司機專心駕車的安全裝置。

車廠稱須經同意才可收集數據

不過，市場調查機構Strategy Analytics的蘭多特（Roger Lanctot）指出，司機或會憂慮私隱問題，特別是部分產品會使用臉部辨識技術，按照駕駛者身分調整車內設備。富豪汽車表示，其裝置不會未得同意下收集和記錄數據，富士汽車亦稱其系統採用紅外線技術，不會拍片或拍照。

（華爾街日報）