美傳奇名媛Gloria Vanderbilt逝世

帶動貼身牛仔褲潮流

范德比爾特1924年生於曼哈頓，是美國鐵路、航運大亨范德比爾特（Cornelius Vanderbilt）的玄孫，一歲餘喪父成了龐大遺產繼承人。其母帶她往法國巴黎生活，其後范德比爾特的姑姑興訟奪回撫養權，她跟姑姑回到紐約成長。

范德比爾特作詩、寫話劇、出書，在舞台、電視、電影演出，又是藝術家、時裝模特兒，也是時裝設計師。她1969年獲頒有「時裝界奧斯卡」之稱的「尼曼．馬卡斯獎」（Neiman Marcus Fashion Award），自創品牌GV，推出貼身牛仔褲，使牛仔褲從實用變為高價時尚服飾。此外，她喜歡宣稱她的牛仔褲「真的擁抱你的肌膚」。

在CNN周一新聞時段，庫珀宣布母親的死訊，他說范德比爾特本月初得悉胃癌擴散，周一早上在曼哈頓寓所辭世。他說：「范德比爾特是熱愛生命，並以她自己的方式體現生命的出類拔萃女子。」在7分鐘紀念其亡母的短片，旁白說：「她決心為自己的人生做點什麼，決定為自己爭名聲，及尋找她渴求的愛情。」

范德比爾特嫁過被指是流氓的經理人、指揮家斯托科夫斯基（Leopold Stokowski）、導演薛尼盧密（Sidney Lumet）、作家庫珀（Wyatt Cooper）。4段婚姻以離婚、喪偶結束。後半生的伴侶是民權攝影師帕克斯（Gordon Parks）。

《珠光寶氣》主角原型

庫珀說：「我一直覺得保護她是我的工作。她是我所遇過最堅強（strongest）的人，但她不硬朗（tough）。我一直認為，她是來自另一個世界的訪客，一個來自許久之前已燒毁遙遠星球的卻滯留於此的旅人。」小說《第凡內早餐》（後改編為電影《珠光寶氣》）作者卡波特（Truman Capote），據稱以范德比爾特為女主角原型。

（路透社/紐約時報/CNN）