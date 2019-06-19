兩年前歧視言論曝光 美青年失哈佛取錄

批評哈佛「用過去定義未來」

現年18歲的白人學生卡素夫（Kyle Kashuv，圖）是去年2月14日佛羅里達州帕克蘭（Parkland）馬喬麗斯通曼道格拉斯高中槍擊案倖存者之一。該宗槍擊案造成17死14傷。卡素夫在事件後成為保守派擁槍權推動者，擁護總統特朗普政府。

卡素夫本已在3個月前獲哈佛取錄。不過，一段由他同學流出的影片截圖在上月曝光，顯示在2017年12月、即槍擊事件發生前數月，他在一份同學之間共享的Google文檔上，多次使用歧視黑人的「nigger」（黑鬼）字眼，並自詡手法純熟是「熟能生巧」。

事件曝光後，卡素夫上月24日收到哈佛收生部門的信件，稱該校保留在某些情况下撤銷錄取的權利，包括誠實、成熟程度、道德水平受到質疑等，校方要求他在72小時內書面回覆和解釋。卡素夫周一（17日）在Twitter表示，在回覆中已第一時間道歉，並承認當年字眼是「令人憎惡的種族辱罵」，也發電郵給哈佛大學多元包容辦公室，尋求解決辦法。不過，他6月3日收到哈佛正式撤回取錄的回信。

卡素夫對哈佛的決定憤憤不平。他在Twitter寫道，「哈佛判斷某人不能成長……讓人深感憂慮」。他指哈佛歷來教師中亦有蓄奴者、種族隔離主義者、偏執者和反猶太主義者，「如果哈佛認為（個人）不可能成長，用人們的過去定義未來，那麼哈佛就是一個天生的種族主義機構」。

（綜合報道）