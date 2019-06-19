美增兵中東 華籲勿開潘多拉之盒

沙納漢退出防長任命遴選

另外，總統特朗普昨說，署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）決定退出國防部長人事任命遴選。陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）會取代沙納漢的署理防長職務。

伊朗周一預告其濃縮鈾和重水庫存下周將突破核協議限制後，美國署理國防部長沙納漢周一（17日）宣布將再增調1000名士兵應對區內威脅。該批士兵將着力於監察伊朗活動、保護現已駐守中東的美軍。特朗普5月下旬已宣布派1500美軍赴中東，《紐約時報》稱國防部正考慮，部署多6000美軍的計劃。

稱無意與伊朗起衝突

沙納漢強調此為應對中東地區的「海陸空威脅」作出的「防禦」，並非要與伊朗起衝突。他說：「依據我們所得的可靠、可信情報，證實最近伊朗的襲擊是出於伊朗部隊、威脅區內美國人員和國家利益的代理團體所策動的敵對行為。」美國同場發放上周四（13日）由美軍直升機拍攝的12張彩色照片，聲言可證明上周油輪「遇襲」是伊朗所為。

美國國務卿蓬佩奧周二（18日）到佛羅里達州坦帕的美軍中央司令部和特種作戰司令部總部，與將領討論中東地區安全與行動等問題。Politico昨稱，特朗普高級幕僚過去數月一直在公開場合及私底下表示，政府已有合法授權向伊朗動武，他們的理據是近20年前一條授權阿富汗戰事的法律。

中國外長王毅昨籲各方「不要打開潘多拉的盒子」刺激中東局勢，「特別是美方應改變極限施壓做法」。俄國副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）亦敦促美國停止派軍「挑釁」。

伊朗總統魯哈尼周二發表電視直播演說，申明「不會對任何國家發動戰爭」，並強調伊朗一直信守承諾和國際協議。

（Politico/路透社/衛報）