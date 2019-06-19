美增兵中東 華籲勿開潘多拉之盒

【明報專訊】美國一個月內第2次宣告增兵中東，宣布增派1000美軍，但強調是應對威脅的「防禦」，中俄俱促美國停止施壓，避免局面惡化。Politico昨報道，特朗普政府跟政治盟友正為未經國會明確同意下跟伊朗對抗的可能性打下基礎。
沙納漢退出防長任命遴選
另外，總統特朗普昨說，署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）決定退出國防部長人事任命遴選。陸軍部長埃斯珀（Mark Esper）會取代沙納漢的署理防長職務。
伊朗周一預告其濃縮鈾和重水庫存下周將突破核協議限制後，美國署理國防部長沙納漢周一（17日）宣布將再增調1000名士兵應對區內威脅。該批士兵將着力於監察伊朗活動、保護現已駐守中東的美軍。特朗普5月下旬已宣布派1500美軍赴中東，《紐約時報》稱國防部正考慮，部署多6000美軍的計劃。
稱無意與伊朗起衝突
沙納漢強調此為應對中東地區的「海陸空威脅」作出的「防禦」，並非要與伊朗起衝突。他說：「依據我們所得的可靠、可信情報，證實最近伊朗的襲擊是出於伊朗部隊、威脅區內美國人員和國家利益的代理團體所策動的敵對行為。」美國同場發放上周四（13日）由美軍直升機拍攝的12張彩色照片，聲言可證明上周油輪「遇襲」是伊朗所為。
美國國務卿蓬佩奧周二（18日）到佛羅里達州坦帕的美軍中央司令部和特種作戰司令部總部，與將領討論中東地區安全與行動等問題。Politico昨稱，特朗普高級幕僚過去數月一直在公開場合及私底下表示，政府已有合法授權向伊朗動武，他們的理據是近20年前一條授權阿富汗戰事的法律。
中國外長王毅昨籲各方「不要打開潘多拉的盒子」刺激中東局勢，「特別是美方應改變極限施壓做法」。俄國副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）亦敦促美國停止派軍「挑釁」。
伊朗總統魯哈尼周二發表電視直播演說，申明「不會對任何國家發動戰爭」，並強調伊朗一直信守承諾和國際協議。