柏天尼涉世盃主辦權貪案被捕 法國查2010年總統飯局是否收卡塔爾賄賂

法國國家金融檢察院（PNF）2016年就環繞卡塔爾贏得2022年世界盃主辦權的行賄及陰謀等嫌疑，展開初步調查。承認2010年12月投了卡塔爾一票的柏天尼，2017年12月已以證人身分被傳召。法國《世界報》報道，PNF尤其對2010年11月23日在愛麗舍宮舉行的午宴感興趣，薩爾科齊、柏天尼及時任卡塔爾首相哈馬德及當時為王儲的現卡塔爾元首塔米姆（Tamim Bin Hamad Al Thani）、薩爾科齊顧問迪翁（Sophie Dion）及 總統辦公室主任蓋昂（Claude Gueant）均有出席。《世界報》引述消息稱，當局扣留柏天尼及迪翁是要比對兩人對飯局的證辭。

薩爾科齊顧問辦公室主任有嫌疑

2010年，美國、卡塔爾等爭辦2022年世盃，柏天尼最初曾表示想投美國一票，但最後改投卡塔爾。薩爾科齊在主辦權投票前約10天舉行的飯局，一直引起利益衝突或政治介入體育的揣測。

柏天尼曾向《世界報》稱，飯局前已決定支持卡塔爾，因此打算告訴薩爾科齊，但並不知道卡塔爾王子及首相也在場，他也曾提及相信薩爾科齊是想他支持卡塔爾。該場飯局後，除了卡塔爾奪得世盃主辦權外，8個月後，即2011年6月，薩爾科齊支持的球會巴黎聖日耳門以7600萬歐元賣給卡塔爾主權基金旗下的卡塔爾體育投資（QSI），柏天尼本來一直反對該宗買賣。英國《衛報》稱，卡塔爾獲得世盃主辦權後，卡塔爾航空亦訂購了50架法國製造的空巴A320-neo客機。柏天尼的兒子洛朗（Laurent Platini）後來亦加入了QSI擁有的運動服品牌Burrda，不過柏天尼一直否認跟其支持卡塔爾有關。

國際足協（FIFA）前會長白禮達一直稱，手握4票的法國是卡塔爾奪得主辦權的關鍵。柏天尼因為違反操守被國際足協暫禁從事足球事務，今年10月屆滿。

（世界報/衛報）