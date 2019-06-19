聯合國促調查穆爾西之死

家屬維權者指當局不人道對待

穆爾西周一法院審訊中在犯人欄內向陪審團發言約5分鐘，忽然暈倒，送院搶救已返魂乏術。當地傳媒推測他死於心臟病。官方稱驗屍報告無發現新的、可見的傷。其遺體已於周二黎明時分在遺屬出席下，安葬於開羅東部。穆爾西之子阿卜杜拉（Abdullah Mohamed Morsi）周一稱，政府不准他們在故鄉東部省（Sharqia）為穆爾西舉行公開葬禮。

穆爾西2012年當選埃及首名民選總統，翌年7月埃及爆發大型示威，塞西發動軍事政變將他攆下台和逮捕，他所屬的穆斯林兄弟會也被定為非法組織。穆爾西在早前3項審訊中，已被判囚數十年。

遺屬及維權人士在他繫獄其間多次指他健康欠佳，有高血壓和糖尿病，又長期被單獨囚禁，當局亦不准律師和家屬探望。維權人士周一稱，他的死反映埃及一貫苛待政治犯。

穆斯林兄弟會批評形容其死亡為「謀殺」，土耳其總統埃爾多安等指摘埃及政府要為穆爾西之死負責。人權觀察形容其死訊為「可怕」但「完全是意料之內」，稱埃及政府一直未有提供足夠的醫療照料，指政府要為其死亡負責。

（英國廣播公司/半島電視）