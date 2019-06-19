國際發展大臣成新英揆黑馬

藍韜文出局

其他候選人加緊攻擊施達偉，質疑他實際是留歐派，他是否曾擔任軍情六處（MI6）的間諜亦備受揣測。

46歲的施達偉在香港出生，但不久即隨外交官父親前往別國。他在周日電視辯論後支持度升至第2，他表示已獲得最後33名國會議員支持，他亦旋即成為其他候選人攻擊的目標。《每日電訊報》引述消息人士稱，施達偉1990年代從牛津大學畢業後，晉身國會前曾為MI6擔任間諜長達7年；消息指施達偉並未被MI6視為具有才幹的人。他多年來都被質疑曾在MI6工作，而他的父親在1974至79年曾擔任MI6的助理局長。

施達偉遭質疑曾任間諜

施達偉指基於法例規定，情報人員不能直接回應是否曾受僱於英國情報機構。他周二接受英國廣播公司（BBC）電台訪問時說：「我絕對會說我為國家服務。若有人問我曾經是否一名間諜，我會說不是。」

本周二黨魁選舉行次輪投票，周三會有第3輪投票，若未能剔除至兩名候選人，周四會再有投票。最後階段是由16萬名基層黨員郵寄投票，結果下月22日公布。

（綜合報道）