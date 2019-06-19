租管被指民粹 執政聯盟裂痕增

默克爾憂打擊經濟商界信心

近年來，德國多地樓價與租金持續上升，當局已採取全國行動嘗試解決這問題。總理默克爾本月初就宣布，會撥出50億歐元（約438億港元）資助可負擔房屋。2015年，德國議會亦通過法例限制業主加租。

根據該法，新合同的租金不應高於該地區平均租金的10%，而每次加租亦不可以超過15%。然而，政客和專家均指出，這法律有很多免責條款，而業主往往會選擇視而不見。更重要的是，由於要找到合適的住宅很困難，租戶往往不願對業主採取法律行動。

打擊租金上升問題也進一步加深德國執政聯盟的裂痕。今次柏林的凍租動議由執政聯盟內的中間偏左社民黨帶頭推動、綠黨和激進左翼黨支持，但默克爾領導的中間偏右派並不認同。默克爾曾公開質疑，這類租金管制措施會打擊經濟和商界信心，「我們也必須為那些希望興建住屋者提供環境。投資住宅物業必須繼續有好處和有吸引力」。自從有關柏林租管的內容公布後，多家與物業相關的公司股價大跌，有公司質疑柏林政府推動民粹主義，以轉移自己房屋政策失敗的視線。

（綜合報道）