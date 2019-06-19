屋租10年升一倍 觸發示威 柏林通過凍租5年法案紓民困

自從柏林圍牆倒下、東西德統一以來，柏林憑其獨特歷史地位，既成為旅遊熱點，也吸引大量投資。統計資料顯示，柏林有八成半人租屋，但住宅平均租金從2008年的每平方米（約10.7平方呎）5.6歐元（約49.3港元），10年內升了一倍至11歐元（約96.7港元）水平，在一些熱門地區，一房單位每月租金達1000歐元（約8800港元）。雖然這與香港或其他大國的一級城市相比仍屬「低水」，但當地人指出，與慕尼黑和法蘭克福等先進前西德大城市比較，柏林的優勢本來就是位處前東德地區，生活開支較為低廉，而這亦是吸引人到當地生活的原因，但隨着住屋開支不斷增加，這優勢已逐漸消失，現時市場上很多物業的租金已超出當地低收入者的負擔水平。

生活成本增 柏林失優勢

今次凍租措施由包括中間偏左執政聯盟政黨社會民主黨（SPD）和綠黨等提出，議會昨通過後便進入法案草議程序。措施包括2020年起暫凍結租金5年；而業主藉翻新為由，提高每平方米0.5歐元或以上租金，也要先經當局批准。有份提出動議的柏林SPD副主席扎多（Julian Zado）向英國廣播公司（BBC）說：「在 6、7 年之前，柏林的租金水平遠遠低於現時。很多年輕人——像我一樣，大家之所以選擇柏林，是因為這裏的住屋成本只有法蘭克福或慕尼黑的一半。然而，柏林的獨有優勢，已經迅速改變。」他說，凍結租金至少能夠在住宅供應量回升前，降低樓價和租金大幅飈升的風險，並期望租金跌回至每平方米6至7歐元。

業主組織籲立法前加租15%

租金飈升早已令部分居民推動激進運動。有人亦於4月開始推動公投，讓大物業公司持有超過3000間住宅物業後由政府充公。 發起公投簽名的主辦者上周五（14日）稱，他們已取得超過7.7萬人的簽名，遠遠超過正式提出公投所須的2萬個簽名門檻。

對於成為眾矢之的，具影響力的德國業主組織Haus & Grund指出，凍結租金計劃對大型地產商和普通小業主一刀切，但實際上不少小業主在訂定租金上並沒有「不負責任行為」。面對新法即將通過，組織呼籲成員在周一（17日）晚前按現行規定上限加租15%，以抵消影響。德國房屋業協會負責人格達施科（Axel Gedaschko ）亦警告，一旦動議獲通過，地產商可能會在未來幾年降慢建屋速度，適得其反。

（法新社/BBC）