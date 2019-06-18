南非學生合砌飛機 自駕赴開羅

6星期行程飛經9國1.2萬公里

沃納（Megan Werner）組織的「U-Dream Global initiative」從逾1000名申請者中，挑選20名來自不同階層的學生參加今次項目。他們組裝一架4座位的「Sling 4」小型飛機，準備從開普敦飛往開羅，除引擎和電子設備外，其他組件全由學生負責組裝。航程全長1.2萬公里，預計需6星期完成，沃納和另外5人將輪流負責駕駛飛機，屆時會由另一架專業飛機伴隨協助。飛機的續航時間只有6.5小時，因此要停經多地補給，包括納米比亞、津巴布韋、坦桑尼亞和肯尼亞等東非國家的城市，而回程航線則稍為接近非洲中軸，途經烏干達、盧旺達和贊比亞等總共9個國家。他們現時已從南非到達納米比亞。

父親是民航機師的沃納表示，取得飛機駕駛執照像修讀一個學位，同時要兼顧準備學校考試，並不容易。她說：「這計劃的目標是想證明，只要下定決心，所有事都有可能實現。」有份參與非正式首航的15歲學生西米拉（Agnes Keamogetswe Seemela）稱，試飛過程順暢，風景令人讚歎。西米拉希望能鼓勵其他像她一樣的女生，「最初社區裏的人不相信，我協助組裝可讓我們從開普敦飛往開羅的飛機，但他們現在以我為榮。」

（BBC）