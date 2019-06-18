美警拔槍指嚇涉高買家庭 市長道歉

事發上月27日，24歲女子哈珀（Iesha Harper）與伴侶跟兩名年幼女兒離開商店時，沒為意4歲女兒取走一個洋娃娃。警方稱收到店員通報後追截竊賊。網民拍攝的短片顯示，警員在停車場用粗言穢語喝令哈珀一家下車，並拔槍指嚇他們將手放在頭上，威脅會開槍。哈珀和兩名孩子下車，她將孩子交予途人代為看管後就被警方拘捕；她的22歲未婚夫埃姆斯（Dravon Ames）被鎖上手銬，並遭另一名警員踢腳。

警方稱已展開內部調查

該家庭被捕過程在網上公開後引起民眾不滿，市長加列戈（Kate Gallego）上周六在Twitter貼文向哈珀一家和公眾道歉，指片段令人噁心，任何情况下有關行為都不能接受，政府會加快在8月前要所有警員配備隨身攝錄鏡頭。警察局長威廉斯稱已展開內部調查，涉案警員已被調往文職工作，市政府周二會召開社區會議，加列戈和威廉斯會出席回應質詢。

哈珀一家的代表律師上周去信市政府，指警方涉嫌毆打、非法監禁和拘留，造成情緒困擾及傷害公民權利，當事人要求當局賠償1000萬美元（約7800萬港元）。

（路透社/法新社）