貿戰空難陰霾罩巴黎航展 飛機訂單數恐見新低

波音去年10月和今年3月先後有兩架737 Max客機先後墜毁，造成346人死亡，調查發現涉及攻角感應器有缺陷所致，航空監管機構上月會議仍未能決定同款客機復飛時間表；波音事前處理及事後補救手法亦備受批評。行政總裁米倫伯格周日承認需再努力取回公眾信任。

至於波音的主要對手空中巴士，周一宣布計劃研發最新型的窄體客機「A321XLR」。該款客機是由現有A321neo客機的加強版，新機的飛行距離將達到8704公里，預計2023年投入市場。波音亦打算推出中型客機與之競爭，原本預計2025年投入市場，但因737 Max客機事故，相信會推遲正式投入市場的日期。分析認為，空巴計劃推出新客機，仍難以掃除整體不明朗前景。

空巴研發新機狙擊波音

市場研究公司Vertical Research Partners的斯托拉德預計航空展會促成約800張訂單，但難以確定有多少屬新單或舊單，或是更改訂購的機型。美國航太市場研究機構蒂爾集團的分析員阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）估計飛機訂單可能會是多年新低。另有分析員則較樂觀，指出亞洲中產階級的增長，及航空公司需要購買新客機以達到環保目標，有利推動業界推出新款高能源效益的飛機。

（綜合報道）