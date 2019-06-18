大義滅親 日漢舉報兒子涉捅警搶槍

一發子彈未尋回

被捕男子為33歲的飯森裕次郎（圖），與母親居於東京，持有精神障礙者手冊。警方稱，飯森涉嫌於周日清晨於該市千里山霧丘警崗以菜刀刺傷26歲警員古瀨鈴之佑，並奪走一把裝有5發子彈的手槍。約20分鐘後附近的住宅區聽到疑似槍聲。警方及後公布閉路電視錄影，呼籲民眾提供線索。飯森在大阪任職電視台工作的父親隨即向警方通報，稱疑犯可能是其兒子。

警方循線追蹤，終在距案發現場8公里的大阪府箕面市山中將飯森拘捕，並尋回被奪走的佩槍，其中一發子彈已被發射。飯森否認涉案，認為事件是「自己的病情加重，周邊的人變得苛刻」所致。警方將調查其犯案動機。

共同社引述防衛省相關人士稱，飯森2009年曾在海上自衛隊工作。日本放送協會報道，飯森2015年曾在岩手縣一間電視台任職，翌年因個人理由離職，去年以殘疾人士身分受聘於東京一間高爾夫球練習場的兼職僱員。練習場發言人稱，飯森從不無故缺勤，亦沒惹事端，他上周二（11日）因身體不適要求翌日起請假，並在上周六（15日）致電聯絡稱25日起會再上班。

飯森的舊同學稱，飯森小學至中學期間在吹田市周邊生活，性格開朗，曾深受同儕歡迎，但到高中時消沉下來，原因不明，對其涉案感意外。

（綜合報道）