美卿不排除軍事方案保波斯灣安全

【明報專訊】兩艘油輪上周在波斯灣海域「遇襲」，令緊張情况升溫。美國國務卿蓬佩奧周日接受霍士新聞訪問說，美方將盡包括軍事方案等一切所需行動，保障波斯灣安全，但說：「我們不希望打仗，並盡力設法避免。」伊朗最高安全委員會秘書長沙姆哈尼昨則表示，伊朗會負責波斯灣的安全，並呼籲美國部隊撤離。他又說，已破獲美國中情局一個大型網絡間諜網。
特朗普政府撕毁2015年核協議兼對伊朗恢復制裁，令一些專家憂慮華府「極限施壓」無補於事，反增擦槍走火機會。國際危機組織的中東專家馬利（Robert Malley）說︰「特朗普總統希望他的『極限施壓』可衍生談判，惟他採取的政策，可能引致他不想見的戰爭。」
伊朗稱破獲CIA諜網
曾任奧巴馬政府副國務卿的伯恩斯（Bill Burns）認為，特朗普政府團隊無意於推動更佳的美伊核協定，唯盼伊朗屈服於一系列問題或政權「內爆」。「我不認為哪一個目的是實際的，我們只會陷入兩國強硬派互相刺激、可急速惡化的局面」。
周一召開會議的歐盟外長表示，他們仍需更多資料，以下定論說誰向油輪施襲。
德國外長馬斯說，美英需要比對同盟其他資料，「我們要非常謹慎」。伊朗IRNA通訊社周日報道，國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）懷疑是美國策劃上周四的兩艘油輪襲擊，然後蓄意嫁禍伊朗。