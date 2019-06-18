伊朗增煉濃縮鈾 美斥核恐嚇 10天後庫存超核協議上限

法國總統馬克龍昨對伊朗宣布表示遺憾，敦促伊朗耐心及負責任行事，並稱法國將會跟伊朗等談判，避免地區局勢升級。

伊朗原子能機構發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi）昨通過電視宣布，伊朗濃縮鈾藏量將於6月27日（下周四）後超出限制和大幅增加生產。「我們將超越300公斤上限，生產濃縮鈾的步伐與速度亦將增加。」

根據2015年核協議，伊朗僅可提煉最多300公斤、濃度不出3.67％的鈾，遠低於武器級所需的90％濃度。

指歐洲可助挽救核協議

卡邁勒萬迪說，伊朗會按國內所需增加提煉，布什爾（Bushehr）核電站需要5％濃度的鈾，而德黑蘭研究反應堆需要的是20％濃度的鈾。美聯社指出，從20％到90％是一個相對較快的過程。卡邁勒萬迪表示，伊朗不會尋求發展核武器，表示若歐洲給伊朗人提供進入國際石油和金融市場的途徑，伊朗答應重新遵守協議。

5月8日美國單方面退出2015年伊朗核協議一周年，伊朗總統魯哈尼當時已表示，倘若其餘締約的英法德中俄60天內，未能守護伊朗避過美方制裁，伊朗將不再遵守濃縮鈾庫存300公斤、重水庫存130公噸的協議上限。其後，伊朗已增速4倍，國際原子能機構總幹事天野之彌證實伊朗提高了生產率，警告核協議破裂將「加劇緊張局勢」。

以國總理：倘超上限 予以制裁

白宮國家安全委員會昨稱伊朗的宣布有如「核子恐嚇」，國際有必要加強施壓。以色列總理內塔尼亞胡稱，若伊朗超出協議有關鈾庫存的上限，應立即施以制裁。

（半島電視台/彭博社）