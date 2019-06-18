焦點人物﹕惹火白宮發言人 忠心護主得失傳媒

特朗普上周在網帖誇讚桑德斯說︰「她具傑出才華，非常特別，工作出色。我但願她決志競逐（2022年）阿肯色州長——她會很棒。」

桑德斯自幼熱中政治

桑德斯1982年出生，是曾任阿肯色州州長、兩度角逐共和黨總統提名的赫卡比（Mike Huckabee）之女。赫卡比曾指女兒跟他一樣雄心勃勃，他還憶述，大部分7、8歲孩子只顧玩的時候，「她安坐餐桌旁聆聽選舉結果分析」。

10歲時，桑德斯就給其父助選。長大後桑德斯主修政治，副修大眾傳播；在學年代積極參與共和黨活動。到2016年2月其父棄選，她轉任特朗普的競選經理。她當時發表聲明︰「我自願加入特朗普的競選團隊，因為他不僅是華府跟華爾街精英的，還是打工家庭的翹楚。」

2017年7月，桑德斯接替斯派塞（Sean Spicer）擔任白宮發言人，但特朗普喜歡在Twitter「做自己的發言人」，實際架空了白宮發言人角色。離職消息宣布前，她已有94天沒有主持白宮簡報會。

前任白宮發言人麥柯里（Mike Mccurry）曾稱，白宮發言人很多時需協助被總統和白宮中人視為阻礙者的記者。可是頗多輿論批評桑德斯任內依足特朗普口徑，又跟傳媒作對，破壞既定規矩，淪為宣傳機器又當眾撒謊。像去年11月，美國有線電視新聞網絡首席白宮記者阿科斯塔（Jim Acosta）因質詢總統而被註銷白宮採訪證一事，桑德斯反斥阿科斯塔「霸咪」，還發放剪輯片段「佐證」。

被批淪為宣傳機器

克林頓年代白宮發言人洛克哈特（Joe Lockhart）稱，桑德斯並不稱職。《華盛頓郵報》記者沙利文（Margaret Sullivan）批桑德斯「誤導記者，或企圖通過記者誤導美國人民，而且常擺出扁嘴的輕蔑嘴臉，不值得尊重。」

（綜合報道）