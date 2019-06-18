魁北克收緊移民法 着重人才「少而精」

逾1.6萬申請銷毁

「第9號法案」由去年10月勝選後上台的中間偏右「魁北克未來聯盟」（CAQ）推動，經過19小時馬拉松議程後，於周日凌晨4時以62：42票通過。CAQ去年競選時承諾將把移民及難民數量每年削減逾兩成。「第9號法案」的重點是強調移民申請者的法語能力以及融入社會的能力，除考慮申請人的專業與職業技能是否符合魁省的就業市場需求等因素，該法案還提出建立價值觀測試框架，今後的移民申請者要有更高法語能力，亦須認同「人權和自由憲章」中的魁北克價值觀。

須認同魁北克價值

現為省長的CAQ黨魁勒戈（Francois Legault）去年8月競選時說，政府的移民政策是失敗的，因為統計數據顯示，魁省接收的新移民有26%去了其他省，而留下來者5年後的失業率高達15%。該黨主張，接納移民應該「少而精」，並多次強調魁省需要的是那些掌握法語，了解並認同魁北克價值觀的人。

魁省多元化、移民及包容事務廳長喬林-巴雷特（Simon Jolin-Barrette）認為，修改移民系統能讓政府更好地選擇最需要的移民人才。CAQ推動的法案被視為背離加拿大總理杜魯多倡導的多元主義。魁北克其他3個在野政黨都反對「第9號法案」，認為「沒有人性」，指要重新申請的1.6萬人，不少已等候多年。

一項最新民調顯示，63%加拿大人認為政府應該限制移民人數，因國家讓他們融合的能力已到達極限。聯邦移民、難民及公民部長胡森（Ahmed Hussen）形容民調結果令人關注。

（綜合報道）