財力雄厚黨內支持 競選連任仍佔優

「吸金力」遠超前任

《今日美國報》指出，特朗普自2017年初以來，已獲捐款者及其他政治組織提供1.09億美元（約8.5億港元）競選資金，大幅拋離前總統奧巴馬2011年初的1100萬美元（約8580萬港元），亦等同小布殊240萬美元（約1872萬港元）資金的45倍。

另一方面，特朗普亦早為競逐連任籌謀。共和黨全國委員會早前展開全國競選人員培訓計劃，萬計拉票人員稍後將「逐戶洗樓」，並以數據分析找出潛在支持者，提醒他們投票。共和黨地區分部已大舉動員出席競選活動，特朗普競選團隊亦改由政治老手出任，例如共和黨全國委員會前政治總監卡爾（Chris Carr）等，組織之龐大，與4年前大相逕庭：當時由政治新丁組成的競選團隊在特朗普名下的物業宣布參選時，需動員特朗普集團員工與家屬撐場。

《紐約時報》引述消息指出，今次特朗普團隊經多番籌謀。特朗普最初在多名顧問建議下，希望在佛州宣布競逐連任，但及後計劃一度改為多州巡迴活動。特朗普的女婿庫什納甚至提議在紐約曼哈頓的特朗普大樓重演以扶手電梯登場宣布參選一幕，惟恐惹利益衝突之嫌作罷。最終團隊慮及佛州是必須爭勝的州份而選定以當地作競選起點。

競選班子更成熟

曾在上屆大選為特朗普團隊擔任幕僚的米勒（Jason Miller）稱，今次特朗普的選舉工程遠比上次為佳，已獲九成共和黨人支持。民主黨顧問弗格森（Jesse Ferguson）亦承認，特朗普的競選團隊組織良好，但認為特朗普本人民望屢見新低，即使大規模動員拉票，亦無助改變選民視他為只顧富人與企業利益的總統。

（綜合報道）