無視民望落後 特朗普啟連任工程 不滿民調機構泄資料 終止合作

特朗普今日（18日）在關鍵搖擺州佛羅里達的大城市奧蘭多（Orlando）展開2020年連任之路。就在團隊舉行誓師大會前，美國廣播公司（ABC）引述特朗普競選團隊內部民調顯示，在多個關鍵搖擺州份， 特朗普的支持度都大幅落後民主黨對手、前副總統拜登（Joe Biden）。報道指出，在該個3月份做的民調顯示，在賓夕法尼亞州，拜登有55%支持率，特朗普僅39%；在佛羅里達州，拜登贏特朗普7個百分點；而在共和黨傳統大票倉得州，特朗普僅贏兩個百分點。

初稱民調「不存在」 後承認

特朗普起初稱這數據「不存在」，形容是假新聞，但其團隊隨後承認有此民調，並表示已就民調外泄中止與3家民調機構的合作。特朗普2020年競選經理帕斯卡爾（Brad Parscale）說，這些外泄的民調數字「從競選觀點看」已經很過時，都是兩大事件發生前的舊民調，包括「替特朗普脫罪」的米勒「通俄門」調查報告摘要公布，以及民主黨總統參選人開始公布「極左」政綱之後。他說：「自3月以來，根據民主黨人的政見，我們在17州所做的民調，對總統有極大的有利轉變。」

不過，美國霍士新聞頻道（Fox News）周日（16日）公布的一項全國民調顯示，特朗普的支持度仍落後前副總統拜登和其他4名有意角逐總統的民主黨人。在全國所有登記選民中，76歲的拜登以49%支持度領先特朗普的39%，資深聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）亦以49%支持度領先特朗普的40%；另外3名民主黨人以1至2個百分點領先特朗普。這項民調在6月9日至12日所做，誤差在3個百分點內。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）上月底到本月初針對18個州做的一項民調，亦顯示有31%民主黨人支持拜登出戰明年總統大選。

專家：情况比上屆好

民調專家達倫．肖（Daron Shaw）指出，特朗普現時雖然民意落後，但遠比上屆與民主黨希拉里競爭時的情况好得多，2015年6月希拉里的支持率比特朗普高達17個百分點，而現在「特朗普的選民基礎已經穩固，他有足夠的時間在辯論取得關注」。

（綜合報道）