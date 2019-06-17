共同社報道，昨日清晨約5時40分，當局接到報警稱大阪府吹田市千里山霧丘的警崗，有一警察被一男子刺傷多處受重傷，裝有5發子彈的佩槍不知去向。據警方透露，被刺的是26歲警察古瀨鈴之佑。他被發現時左胸插有菜刀，繫手槍的繩子卡扣被解開。初步調查顯示男疑犯年約30歲，身高170到180厘米，穿長袖外套和長褲。

警疑有人報假案「調虎離山」

報道稱，警崗當時有3警執勤。清晨5時半左右，有人用位於南面約800米車站站台上的公共電話報警，稱附近有入屋盜竊，兩名警員出外調查，留在警崗內的古瀨遇襲。當局其後確認並沒發生盜竊案，警方相信有人報假案「調虎離山」。

事件發生約1小時前，附近閉路電視拍到一名與疑犯特徵相似的男子在警崗周圍徘徊。大阪府警方已公布照片追緝。警方提醒附近居民提高警惕，大阪府知事吉村洋文指示大阪府北部的府立學校、特殊教育學校中止各種活動。

日本近年屢發生警員遇襲事件，去年6月，富山市警崗一名警員遭殺害及搶槍；去年9月，仙台市警崗也有一名警員遭刺死。為加強防範，當局安排多於一名警員在警崗執勤，並在今年3月開始陸續改用防止奪槍的新型槍套，不過今次遇襲警員的槍套仍是舊型號。

（共同社/NHK）