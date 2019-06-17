回應油輪遇襲指摘伊朗 沙特王儲稱出手不手軟

伊朗今宣布減履行核協議

上月12日及上周四（13日）的油輪襲擊黑手未明。《中東時報》（Asharq al-Awsat）周日（16日）刊登穆罕默德的專訪，他把矛頭指向伊朗，暗示沙特有需要出手時就不會手軟。他聲言，沙特不希望區內爆發戰爭，但要應付任何影響人民、主權、領土完整及重大利益的威脅時，他們不會猶豫。

上周其中一艘遇襲油輪屬於一間挪威公司所有，由台灣企業租用，該艘油輪Front Altair上的23名船員當時被伊朗派人救起，其中10人上周六已轉抵迪拜。另一艘遇襲油輪屬於日本公司，該油輪周日已抵達阿聯酋。

伊朗召英大使抗議黑手論

上周四的襲擊隨即令油價上升，顯示外界憂慮石油供應是否穩定。沙特能源部長法利赫（Khalid al-Falih）指必須有措施應付能源供應、市場穩定和消費者信心面對的威脅。伊朗一直否認與事件有關，國營電視台Press TV上周六報道，伊朗外交部傳召英國駐德黑蘭大使，就英國於事件中的立場表示抗議。上周五英國外交部的聲明指幾乎確定伊朗革命衛隊是襲擊的幕後黑手。

英派100海軍陸戰隊保護油輪

英國《星期日泰晤士報》引述英國軍方消息，指已派出100名皇家海軍陸戰隊成員到波斯灣地區，協助保障油輪的安全。報道指他們會成立快速反應部隊，從位於巴林新建的海軍基地出動海軍船艦巡邏該區。英國外相侯俊偉周日指伊朗是襲擊黑手，並警告波斯灣局勢有極大升級風險，但指美國希望透過談判解決。

伊朗半官方塔斯尼姆（Tasnim）通訊社昨日報道，伊朗原子能組織（AEOI）會在周一於阿拉克（Arak）重水核設施宣布，將進一步縮減履行在伊朗核協議的承諾，增加濃縮鈾的儲存和生產量。報道未有提及消息來源。美國去年宣布退出《伊朗核協議》後，美伊關係轉趨緊張，伊朗在今年5月起中止履行核協議的部分內容。

（CNN/衛報/泰晤士報/NPR）