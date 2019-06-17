國際觀察：「警察暴力」修辭學 ／文：申世明

法政府視為禁忌

朱利安的說法其實是法國政府一貫挺警立場。早在今年3月8日，總統馬克龍回應一名學生提問時便說：「不要說鎮壓或警察暴力，這些字眼都不是一個法治國家所接受的。」同月19日，內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）在接受電視訪問時說：「停止說警察暴力﹗」不過，對受傷示威者而言，不說並不代表不存在。警方處理黃背心示威的手法最為惹爭論的，便是一些所謂「低殺傷力」武器，當中包括直徑4厘米的橡膠子彈LBD及震撼彈。根據反警濫用武力網站desarmons.net截至今年1月的統計，法國單是一個月內便有15人因 LBD失明，4人要截肢。IGPN上周發表的2018年度報告，也顯示這些武器使用大增，去年共發射了超過1.9萬發LBD，較2017年增加203％；震撼彈亦增加了近300％。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特今年3月開腔促法國徹查警方過度使用武力後，惹來法國政府強烈反彈。總理菲利普說巴切萊特應先了解事實之全部，看看那些針對執法者及公共財產的「極端暴力事件」；面對警方向示威者動粗的影像，他只是反覆稱調查需時。據IGPN上周公布的數據，迄今有265宗關於警察濫權的司法調查展開，已是史無前例，當中113宗跟導致嚴重傷勢有關。

聯合國敦促徹查

為什麼法國政府反對「警察暴力」一詞？法國《世界報》今年4月曾有報道探討。該報引述警方消息人士說，如果用「警察暴力」一詞就等同承認警方武力是不合法的，但警察卻應是唯一合法使用武力的機構。報道稱，官方之所以不容「警察暴力」一詞，是要拒絕承認警隊系統性濫用暴力，將暴力歸咎於個別警察。不過，協助黃背心示威者的律師肯普夫（Raphael Kempf）質疑，政府的確有傷害示威者的意願：「當政府明知某些武器可導致人們傷殘，卻繼續使用，那是使用激化緊張的策略，目的是要阻嚇人們示威。」

激化緊張阻嚇示威

至於調查又怎樣呢？今年5月，歐洲人權法院便斥法國調查一宗追溯至2000年的警察暴力個案「既不快速、又沒效率」。法國迄今對聯合國仍愛理不理。聯合國特別報告員福斯特（Michel Forst）上周接受法國《解放報》訪問，便斥法國政府拒絕對話的態度。他透露，聯合國數周前就警察涉嫌濫用武力問題致信法國，法國政府只回信20頁了事，內容空洞，只是一堆「武力使用嚴格符合比例」、「有人受傷不代表警察錯」等含糊句子，但沒有交代如何得出結論，也沒有調查方法及統計數字，不符聯國標準。福斯特也對迄今未有警員受紀律處分感驚訝。他指出，雖然明白調查需時，但處理示威者跟警察的司法速度明顯不同，「雙速司法」的現象也惹人質疑。

申世明