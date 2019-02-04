787滅火系統瑕疵 波音被轟漠視

機師批航空公司畏強權未發聲

波音早前向航空公司發出警示，指啟動滅火系統的開關曾在少數事件中失靈，開關會因為長期受熱而卡在鎖定位置，因此不能令每個引擎裏的滅火裝置釋放滅火劑；這開關亦能切斷燃料及液壓油，防止火勢蔓延。FAA則發出適航指令及指引，表示有報告指有787-8、9和10型號客機的防止內部引擎起火手掣組件有彎曲問題。FAA雖然承認對公眾構成風險，但未有下令停飛，僅提醒航空公司每30日檢查開關。

不過，有機師向《觀察家報》稱，相信乘客及機組人員安全受威脅。在英國一間航空公司任職的機師說：「倘跨大西洋航班引擎起火，機上滅火系統開關又失靈，我們便要在機翼起火情况下飛行最少3小時才能安全降落。」一名匿名機師雖然同意引擎起火風險很低，但質疑波音為了慳錢不顧安全，態度令人失望，特別是早前已發生兩宗涉及另一款737 Max客機的空難。該機師指開關出現故障後，並沒手動系統釋放滅火劑，難以認同波音稱沒有問題的說法，又質疑航空公司認同波音：「這是怯於波音的力量，沒有人敢發聲。」

波音承認有少於1%滅火系統開關故障，強調有協助航空公司調查和更換零件，但稱客機引擎起火「非常罕見」，787客機亦從未發生過。FAA則拒絕評論。

（觀察家報）