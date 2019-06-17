俄黑客攻勢升級 特朗普上場易帥改反制

俄網軍襲擊美國防 促成建網戰部

俄羅斯2008年成功入侵美國國防部機密通訊網絡的行動，促成美國翌年創立網戰司令部。《紐約時報》稱，在前總統奧巴馬任內，俄羅斯的科網攻擊愈來愈多，但奧巴馬不太情願反擊，部分理由是擔心美國基建比俄羅斯更脆弱，也有情報官員擔心反擊將暴露美國壓箱底的絕招。

奧巴馬時代少反擊 避露底牌

2015年底，俄羅斯情報單位被指在西烏克蘭造成數小時斷電，令白宮緊張，並派出專家小組評估。該小組發現該俄國情報單位早已深入美國能源網絡。到2015年底，美國民主黨全國委員會受到網絡攻擊的同時，另一俄羅斯黑客組織針對關鍵美國基建，包括電網和核電站發動網攻。

不過，直至奧巴馬任內最後數月，網戰司令部的工作仍很大程度上限於指揮針對俄羅斯網絡的監控行動。到選戰傳出俄羅斯干預的質疑和電網受到入侵後，奧巴馬終於不再被動，開始考慮攻擊性的科網反擊招數。

到特朗普上任後，俄羅斯黑客攻勢升級，迫使特朗普政府換將，由中曾根出任網戰司令部司令，並使用最新獲賦予的權限實行「防禦前置」。有相關官員稱，網戰司令部擔心，明年大選期間，俄羅斯有可能在關鍵州份造成停電，或會影響選情，因此需要阻嚇武器。

（紐約時報）