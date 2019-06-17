紐時：美網軍入侵俄電網 警告阻嚇 攻擊性前所未見 官員匯報特朗普有顧忌

《紐時》稱花了3個月時間訪問和調查，確認白宮和國會去年批准國防部轄下的網戰司令部執行這項針對俄羅斯電網的任務。電網多年來都是大國科網戰的低度戰場，美國早在2012年起已開始刺探俄羅斯電網的控制系統，但美方策略近年轉趨攻擊性，將潛在造成嚴重損害的惡意程式植入俄羅斯系統，報道指其深度和進取程度是前所未見。《紐時》指出，此舉部分是對俄方的警告，部分是預防反制措施。

惡意程式植入俄系統

網戰司令部司令保羅·中曾根（Paul M. Nakasone）曾坦率表明，有需要深入敵方網絡的「防禦前置」（defend forward），以顯示美國有力反制網絡攻擊。但如何避免衝突升級卻一直是爭議。特朗普去年夏天簽署目前仍屬機密的「國家安全總統備忘錄13」，向網戰司令部批出新權力，令中曾根可以毋須事先得到總統批准便實行網攻。

特朗普斥紐時「叛國」「假新聞」

國會去年夏天亦通過一項軍事授權法案，給予一些少為人所知的法律權限，包括批准在網絡實行「秘密軍事活動」的例行動作，從而「阻嚇、保護和防衛敵對美國的攻擊和惡意科網活動」。根據這項法律，類似動作得到國防部長批准即可，毋須特別尋求總統批准。

《紐時》承認，無法知道上述向俄羅斯電網植入惡意程式的深入和廣泛程度，亦指迄今沒證據顯示美國實際上試過癱瘓俄羅斯電網的運作。

特朗普過去兩年陷入「通俄門」調查困擾，又被質疑向莫斯科過於友好，美軍此際向俄發起網攻行動，引發揣測。

兩名華府官員透露，他們相信特朗普未獲簡報如何在俄電網植入惡意軟件的步驟。國防部和情報官員形容，對向特朗普報告對付俄羅斯的行動細節「廣存猶豫」，一來擔心他會撤銷措施，二來擔心他向外國官員泄漏口風，像2017年他會見俄羅斯外長拉夫羅夫時便曾提起一項位處敘利亞的敏感行動。

紐時：美刻意透露入侵警告俄方

特朗普在Twitter批評《紐時》為求新聞，即使對美國不利也在所不惜，乃「實際上的叛國行徑」。他強調上述報道「不真實」，斥責「腐化的新聞媒體」是「人民公敵」。不過，《紐時》在報道中提到，曾向國家安全委員會的官員查問，對方回應是其報道細節不會有國安顧慮，《紐時》認為，這或許顯示部分入侵是刻意讓俄羅斯人知道。

（紐約時報）