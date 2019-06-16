油輪遇襲惹安全憂慮 海灣多國增保安 航運保費升

急升34% 每日19.4萬元

波斯灣出海口霍爾木茲海峽具有重要戰略地位，是連接中東石油和天然氣生產國到亞洲、歐洲和北美等地市場的關鍵通道。根據美國能源信息署的說法，35%全球海上運送石油都要經過霍爾木茲海峽。但在上月富查伊拉港對開和上周阿曼灣油輪遇襲案後，沙特官員表示，連串襲擊反映霍爾木茲海峽的脆弱性。因應安全風險增加，航運保險費用急速上升，根據新加坡一中介商所指，行走中東到中國航線的超級油輪在過去兩宗襲擊後，保費急升34%，達到每日24854美元（約19.4萬港元）。

油輪業界組織「石油公司國際海事論壇」（OCIMF）稱，在上月對開海域發生油輪遇襲案的阿聯酋富查伊拉，有超過一個國家的軍事單位正進行「監視、監控和回應」行動。消息人士指，這些組織聯絡了沙特和阿聯酋當局，以及「海上聯合部隊」（CMF），從而收集有關襲擊的資訊，協助成員就安全問題作決定。為了降低風險，有船隻貿易組織亦向來往該區的船隻發出建議。挪威海事局建議船長與伊朗水域保持安全距離，並呼籲其他國家加強巡邏。波羅的海國際航運公會（BIMCO）則建議船長和船員要確保船身艙門鎖好，而船員亦應睡在船身吃水線以上，以降低遇襲時受害的可能性。

CNN：伊朗導彈射美無人機

面對航道接連出現船隻遇襲，特朗普政府據報考慮軍事護送油輪的選項，但有軍官直言不可行。官員指出，護送所有油輪的成本太高，也不可能在數周內開始，畢竟美國海軍需要鎖定油輪位置。

另外，美國有線新聞網絡（CNN）引述美國官員透露，兩艘油輪在阿曼灣遇襲前幾小時，伊朗發現一架美國無人機在上空飛行，並朝無人機發射一枚地對空飛彈，但飛彈沒有擊中無人機，直接落入水中。這名官員說，在伊朗開火前，這架美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機觀察到伊朗船隻接近這兩艘油輪，但沒有說明無人機是否看到船隻實際發動攻擊。這是首度傳出美國掌握到伊朗在油輪遇襲前的行動。

（綜合報道）