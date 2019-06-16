英媒：華企參與生產F-35戰機部件

專家：或暗藏晶片 控制電路板

英國天空電視台報道，總部設於中國深圳的興森快捷2013年收購了總部位於英格蘭西南部格洛斯特郡的印刷電路板大廠Exception PCB，該公司負責生產許多涉及F-35核心技能的電路板。根據英國國防部的公開資料，Exception PCB生產的電路板「控制許多F-35的核心技能」，包括「引擎、照明、燃料和導航系統」。

F-35生產商、美國軍工巨擘洛歇馬丁承認或存在有限風險，它形容Exception PCB是「第三層」供應商，因為其產品還隔着另一間公司通用電氣航空（GE Aviation），才會去到飛機生產。洛歇馬丁強調所有零件都會在每一生產階段受到反覆檢查，而且Exception PCB無法接觸任何敏感的項目資訊，故只有「有限度沒有風險」。

Exception PCB董事迪凡（Mike Devine）則稱，該公司跟興森快捷之間「存在清晰防火牆」，「所有資料在分開的內部伺服器得到保護，其登入亦受密碼保護，只有少數獲通用電氣航空核准的獲選人士才能接觸到資料」。

英國國防部回應查詢時，亦指Exception PCB是國防產業的知名電路板製造商，對F-35的供應鏈「沒有風險」。不過，包括前國防部高官在內的國防專家質疑，中方擁有的公司不應有份生產如此機密的第五代軍事項目任何一部分。他們認為當美國總統特朗普正跟中國打貿易戰、反對華為參與5G建設之際，情况奇怪。

（天空電視台）