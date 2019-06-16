印度今向美28貨品徵關稅

【明報專訊】印度政府昨宣布，印度將於今日（16日）起向美國的杏仁、蘋果、核桃及豆類等28項貨品徵收關稅，稅率最高達120%，以報復美國在去年就進口鋼鋁產品徵收關稅，以及在本月初終止印度享有普遍優惠關稅計劃的待遇，估計將會有2.2億美元的貨品受影響。
美印近年積極加強政治及安全連繫，以平衡中國在亞太地區的影響力，惟在貿易方面一直摩擦不斷。美國總統特朗普曾多次以哈利電單車為例，表示印度的關稅過高，批評其貿易壁壘不利美國。在2018年，美印之間的貿易額約1421億美元，而美國對印度的貿易逆差超過240億美元。
美印貿易多番摩擦未止
華府去年3月起分別就印度進口鋼鐵及鋁產品徵收25%及10%的關稅，引起印度不滿。印度政府自去年6月起曾多次威脅對美國貨品徵收報復性關稅，另一方面亦希望進行貿易談判，故此一直延後落實，惟美方未有讓步，更於本月初終止印度的普惠關稅待遇。印度是美國普惠關稅的最大受益者，此舉被視為特朗普上台以來對印度最嚴厲的懲罰行為，預計印度最多將會有7%的出口貨品被加徵關稅，觸發印度決定落實今次關稅。
印度《經濟時報》指出，該國財政部已知會華府有關措施，未來將會發出正式通知。美國國務卿蓬佩奧上周三曾表示，美方願意與印度展開對話，以「討論一些棘手話題」，他亦準備於下周一（24日）訪問印度加強關係。特朗普及印度總理莫迪亦將於本月28至29日，到日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會上會面，預計將討論貿易問題。