印度今向美28貨品徵關稅

美印近年積極加強政治及安全連繫，以平衡中國在亞太地區的影響力，惟在貿易方面一直摩擦不斷。美國總統特朗普曾多次以哈利電單車為例，表示印度的關稅過高，批評其貿易壁壘不利美國。在2018年，美印之間的貿易額約1421億美元，而美國對印度的貿易逆差超過240億美元。

美印貿易多番摩擦未止

華府去年3月起分別就印度進口鋼鐵及鋁產品徵收25%及10%的關稅，引起印度不滿。印度政府自去年6月起曾多次威脅對美國貨品徵收報復性關稅，另一方面亦希望進行貿易談判，故此一直延後落實，惟美方未有讓步，更於本月初終止印度的普惠關稅待遇。印度是美國普惠關稅的最大受益者，此舉被視為特朗普上台以來對印度最嚴厲的懲罰行為，預計印度最多將會有7%的出口貨品被加徵關稅，觸發印度決定落實今次關稅。

印度《經濟時報》指出，該國財政部已知會華府有關措施，未來將會發出正式通知。美國國務卿蓬佩奧上周三曾表示，美方願意與印度展開對話，以「討論一些棘手話題」，他亦準備於下周一（24日）訪問印度加強關係。特朗普及印度總理莫迪亦將於本月28至29日，到日本大阪舉行的20國集團（G20）峰會上會面，預計將討論貿易問題。

（法新社/印度時報/經濟時報）