委400萬人逃亡 秘魯接收第二多

不堪負擔 多國遏止難民

聯合國數據顯示，自2015年以來約400萬名委內瑞拉人遠走他鄉，相當於該國人口12％，造成這些國家的公共服務緊張，甚至引發國民跟新移民的矛盾。除了秘魯，其他國家亦相繼設法遏止委內瑞拉人湧入。例如厄瓜多爾早前收緊了入境條件，智利去年推出新法，要求委內瑞拉人須有簽證才可入境。哥倫比亞4月亦派防暴警察部署邊境阻截。從前極歡迎委內瑞拉人的加勒比海國家，亦都打擊難民湧入，包括收緊批發簽證、增加遣返，以及增加巡邏堵截等。

委內瑞拉政經情况困頓，失業通脹嚴重，糧食、藥物等必需品匱乏，醫療系統崩潰，人民營養不良與患病，不勝其苦。美國政府為逼總統馬杜羅落台，今年4月實施新制裁，貨物更難進口，加劇問題。在委內瑞拉首都加拉加斯，有店東無奈說︰「他們在使我們普羅大眾窒息……任何國家制裁對百姓影響甚於政府那些人。」

委內瑞拉人離鄉別井也可能賠上生命。像5月上旬，一艘載了逾30名委內瑞拉人的偷渡船在加勒比海覆沒，包括孕婦、兒童等27人失蹤。聯合國難民署4月指出，委內瑞拉人逃亡旅程危險，既可能遇溺或因河水暴漲被沖走，又可能遇上非法開採的武裝團體攻擊等。

（綜合報道）