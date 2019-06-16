秘魯收緊移民法 委國人搶閘入境 人數平日3倍 天主教領袖：鼓勵非法入境

護照收費高 委國人難領取

新規定要求委內瑞拉人必須持有有效護照及簽證才可入境秘魯。惟委內瑞拉人申領護照費用高達200至500美元（約1560至3900港元），而當地人最低月薪僅6美元（約46.8港元），換言之要不吃不喝3年才可夠錢換一本護照。有委國婦女慨嘆：「要取得護照，在委內瑞拉近乎無可能。」

為了趕在周六死線前進入秘魯，大批委國人近日經哥倫比亞再到厄瓜多爾，然後進入秘魯。秘魯移民局稱，單在上周四（13日）已有5849名委內瑞拉人循秘魯北部的通貝斯（Tumbes）入境，相當於之前數月日均入境人數3倍。上周五（14日）清晨起有數以百計民眾在關口前列隊或睡在路旁，等候入境。

法新社、美聯社等傳媒指出，許多委內瑞拉人扶老攜幼，仍在趕往秘魯的路上。帶着1歲女兒與8歲兒子的拉米雷斯趕及在死線前數小時入境，她向記者稱，自己從委內瑞拉西部的家鄉出發，穿越了兩個國家，跋涉長達2414公里，「我們曾睡在街頭又被搶行李，慶幸無受性侵」。準備投靠女兒的老婦穆里略說：「你在委內瑞拉找不到藥物，所以我決定離開我的國家。」

秘魯是繼收容了130萬人的哥倫比亞外，接收最多委國人的國家，政府稱自2016年已有逾82萬名委國人滯留，其中27萬人正申請難民資格。該國兩年前針對委國的惡劣局面，放寬移民法，只要委內瑞拉人出示身分證明文件，便可在邊防申辦人道簽證入境，還會獲發特殊居留卡，方便他們在該國合法就業、上學和獲得公共醫療服務。

難民湧至 秘魯公共服務受壓

惟面對難民接踵而至，秘魯的公共服務承受巨大壓力，亦惹輿論憂慮難民壓低工資，爭奪就業職位，惹國民不滿。此外，委內瑞拉人干犯罪行的報告進一步招來反感。秘魯首都利馬4月一項民調顯示，三分二市民對委內瑞拉難民存負面觀感。南部阿雷基帕省（Arequipa）的省長便因應一宗委內瑞拉人殺害當地居民的案件，於5月底呼籲限制難民。

秘魯去年底已收緊特殊居留計劃，停止批發工作許可等，並從4月起驅逐有案底的委內瑞拉人出境。秘魯總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）上周四為收緊移民法辯護稱：「秘魯已對逾80萬委國人開放懷抱。我認為要求他們持有簽證，以更好控制入境人潮完全合理。」

不過，秘魯天主教主教團主席卡夫雷霍斯（Miguel Cabrejos）總主教發公開信，警告修例令委國人面對「迫切危險」，恐驅使他們循非法途徑入境。聯合國難民署表示，將協助秘魯當局應付難民潮。

（路透社）