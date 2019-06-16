秘魯收緊移民法 委國人搶閘入境 人數平日3倍 天主教領袖：鼓勵非法入境

【明報專訊】秘魯於當地時間昨日（15日）零時起收緊移民法，僅容許持有有效護照和簽證的委內瑞拉人入境，促使希望逃離國內政經困境的數以千計委內瑞拉人趁限期前湧至秘魯跟厄瓜多爾接壤的北部關口入境，人數是平日的3倍。秘魯天主教領袖警告，新規例將促使移民試圖非法入境，置身險境。
護照收費高 委國人難領取
新規定要求委內瑞拉人必須持有有效護照及簽證才可入境秘魯。惟委內瑞拉人申領護照費用高達200至500美元（約1560至3900港元），而當地人最低月薪僅6美元（約46.8港元），換言之要不吃不喝3年才可夠錢換一本護照。有委國婦女慨嘆：「要取得護照，在委內瑞拉近乎無可能。」
為了趕在周六死線前進入秘魯，大批委國人近日經哥倫比亞再到厄瓜多爾，然後進入秘魯。秘魯移民局稱，單在上周四（13日）已有5849名委內瑞拉人循秘魯北部的通貝斯（Tumbes）入境，相當於之前數月日均入境人數3倍。上周五（14日）清晨起有數以百計民眾在關口前列隊或睡在路旁，等候入境。
法新社、美聯社等傳媒指出，許多委內瑞拉人扶老攜幼，仍在趕往秘魯的路上。帶着1歲女兒與8歲兒子的拉米雷斯趕及在死線前數小時入境，她向記者稱，自己從委內瑞拉西部的家鄉出發，穿越了兩個國家，跋涉長達2414公里，「我們曾睡在街頭又被搶行李，慶幸無受性侵」。準備投靠女兒的老婦穆里略說：「你在委內瑞拉找不到藥物，所以我決定離開我的國家。」
秘魯是繼收容了130萬人的哥倫比亞外，接收最多委國人的國家，政府稱自2016年已有逾82萬名委國人滯留，其中27萬人正申請難民資格。該國兩年前針對委國的惡劣局面，放寬移民法，只要委內瑞拉人出示身分證明文件，便可在邊防申辦人道簽證入境，還會獲發特殊居留卡，方便他們在該國合法就業、上學和獲得公共醫療服務。
難民湧至 秘魯公共服務受壓
惟面對難民接踵而至，秘魯的公共服務承受巨大壓力，亦惹輿論憂慮難民壓低工資，爭奪就業職位，惹國民不滿。此外，委內瑞拉人干犯罪行的報告進一步招來反感。秘魯首都利馬4月一項民調顯示，三分二市民對委內瑞拉難民存負面觀感。南部阿雷基帕省（Arequipa）的省長便因應一宗委內瑞拉人殺害當地居民的案件，於5月底呼籲限制難民。
秘魯去年底已收緊特殊居留計劃，停止批發工作許可等，並從4月起驅逐有案底的委內瑞拉人出境。秘魯總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）上周四為收緊移民法辯護稱：「秘魯已對逾80萬委國人開放懷抱。我認為要求他們持有簽證，以更好控制入境人潮完全合理。」
不過，秘魯天主教主教團主席卡夫雷霍斯（Miguel Cabrejos）總主教發公開信，警告修例令委國人面對「迫切危險」，恐驅使他們循非法途徑入境。聯合國難民署表示，將協助秘魯當局應付難民潮。