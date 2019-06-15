爭平權 瑞士婦女罕有大罷工 逾六成人支持 策動者：要阻礙國家

示威者以鮮紫做抗爭主色調，爭取「更多空暇、更多薪金、更受尊重」，包括要求給予婦女較佳薪酬（例如引進全國最低工資）、獲更多尊重，還有社會對於針對婦女的暴力「零容忍」等。她們昨天由早至晚在首都伯恩（Bern）等多座城市以不同活動抗爭，包括辦推嬰兒車遊行、哨子音樂會、大型野餐及晚間的大集會。在洛桑（Lausanne），有500人早上聚於該城的一道主要橋樑辦「大型早餐慶祝會」，堵塞交通。在巴塞爾（Basel），示威者把巨大緊握拳頭的女權象徵圖案，投射向一幢摩天大廈外牆。

籌辦者呼籲婦女全日按章工作，無論是家務抑或公務，一律拖慢來做。組織者稱，這皆為讓社會認識到婦女在公在私的重要貢獻。策動者之一的梅特拉耶（Marie Metrailler）說：「婦女罷工的實際目標是阻礙國家。」

瑞士婦運一直落後於許多國家。像1893年新西蘭已率世界之先賦予女性公民投票權，歐洲最早的是1906年芬蘭，連日本婦女也已於1947年享有，可是瑞士卻遲至1971年。此外，瑞士於1981年才把兩性平等列於憲法，可是要等15年才生效；婦女要外出上班或開設私人銀行戶口，迄1985年都要徵得丈夫同意。

薪金平均低男性兩成

1991年6月14日，瑞士全國有約50萬婦女（佔女性總人口約1/7）參與爭取婦權的遊行和街頭大型野餐，抗議政府內沒有女性、沒有法定產假等。運動過後迄今，政府女性部長共有8人，2005年起婦女可享法定有薪產假，但瑞士婦女到今天仍受揮之不去的歧視、性騷擾和工資不平等問題困擾。按瑞士聯邦統計局數據，當今該國婦女薪金平均低於男士20％，即使資歷相同，女性仍差近8個百分點；擔任管理職級的女性偏少。

旅英的瑞士裔女權學者比亞斯（Leandra Bias）指出，瑞士婦女不愛示威，認為那會分裂社會「非常不瑞士」（unswiss），所以大型婦女罷工是重要指標。

（法新社/BBC/瑞士地方報）