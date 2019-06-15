白宮顧問涉違例 監察機構倡革職

報告指屢違政治中立

52歲的康韋是2016大選協助特朗普勝出的功臣之一。報告指出，康韋多次在電視節目和社交網站發表評論，以白宮發言人自居，對民主黨參議員布克（Cory Booker）、沃倫（Elizabeth Warren）等可能參選總統的人士作出基於黨派的攻擊，涉違反《哈奇法》（Hatch Act）。《哈奇法》於1939年通過，禁止行政部門人員運用官方職權參與選舉有關的政治活動，只有總統、副總統和部分高級官員可獲豁免。報告批評康韋是「慣犯」，顯然無視法律，建議將她撤職。

白宮法律顧問西波隆（Pat Cipollone）向OSC致函，稱報告有大量錯處，且處理程序有問題，要求撤回報告。白宮副新聞秘書格羅夫斯（Steven Groves）則指出OSC的行動有違正當程序，侵犯康韋的言論自由，質疑OSC受傳媒和自由派組織施壓而發表報告。民主黨籍眾議院監督及政府改革委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）稱，將於本月26日與OSC舉行聽證會，會邀請康韋就違法行為作供。

白宮發言人桑德斯月底離任

另外，特朗普周四宣布，白宮發言人桑德斯將於本月底離任，但未宣布接任人選。桑德斯表示，希望回家鄉阿肯色州多花時間陪伴孩子。對於外界推測她有意競逐該州州長，桑德斯稱不排除任何事。特朗普讚揚桑德斯是一名戰士和堅強的人，她可成為優秀的州長。

（路透社）